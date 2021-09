"Nie daj się zaszczepić" na reklamie domu pogrzebowego. To element kampanii zachęcającej do szczepień

Czarna ciężarówka reklamująca nieistniejący dom pogrzebowy hasłem "Nie daj się zaszczepić" przejechała w niedzielę ulicami Charlotte w Karolinie Północnej. Jak podają amerykańskie media, w rzeczywistości był to element kampanii zachęcającej do szczepień przeciw koronawirusowi.

Czarna ciężarówka reklamująca nieistniejący dom pogrzebowy Wilmore Funeral Home krążyła w niedzielę po ulicach Charlotte w Karolinie Północnej, gdzie na tamtejszym stadionie mierzyły się zespoły futbolowe Carolina Panthers oraz New Orleans Saints. Na ciężarówce widniało hasło "Nie daj się zaszczepić". Poniżej napisano adres strony internetowej, który miał odsyłać do witryny fałszywego zakładu pogrzebowego.

Jak podają amerykańskie media, w rzeczywistości był to element kampanii zachęcającej do szczepień przeciwko koronawirusowi, przygotowanej przez lokalną firmę reklamową. Po wejściu na podaną stronę wyświetla się czarna plansza z napisem - "Zaszczep się teraz". Poniżej widnieje napis - "Jeżeli nie, do zobaczenia wkrótce". Strona odsyła do placówki medycznej oferującej szczepienia, która wyraziła zgodę na taką formę reklamy.

Ciężarówka z napisem "Nie daj się zaszczepić" Reuters

- Czuję, że konwencjonalne reklamy nie działają. (…) Chcieliśmy podejść do tego z innej strony, zrobić coś, co zszokowałoby ludzi - mówił dyrektor agencji BooneOakley David Oakley. Przyznał, że spodziewał się iż na niedzielnym meczu zgromadzą się tłumy widzów i uznał to za dobrą okazję, by dać ludziom możliwość "rozmowy o czymś innym niż futbol".

Szczepienia w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych zaszczepiono dotychczas 54,7 procent całej populacji kraju. W pierwszej połowie września prezydent Joe Biden ogłosił szereg nowych decyzji, mających usprawnić walkę z pandemią. Głównym z nich są nowe przepisy, nakazujące firmom zatrudniającym powyżej 100 osób wprowadzenie obowiązku szczepienia lub przechodzenia co najmniej cotygodniowych testów na COVID-19. Obowiązkiem szczepień objęto także pracowników medycznych oraz pracowników administracji federalnej, którzy dotąd mogli alternatywnie do zaszczepienia poddawać się regularnym testom. Według Bidena, łącznie decyzje te dotyczą ponad 100 milionów Amerykanów.

Prezydent zapowiedział również działania prawne przeciwko gubernatorom stanów, którzy zakazali władzom lokalnym wprowadzania obowiązku noszenia masek w szkołach. - Zamiast zachęcania ludzi do szczepień i noszenia masek, zamawiają mobilne kostnice dla umierających niezaszczepionych. To jest całkowicie nie do przyjęcia - stwierdził Biden. - Ta pandemiczna polityka czyni nas chorymi (...) sprawia, że ludzie umierają - dodał.

Biden zadeklarował, że każdemu nauczycielowi lub urzędnikowi, który zostanie ukarany finansowo przez władze stanów za wprowadzanie obowiązków noszenia masek, władze federalne zwrócą utracone pieniądze w 100 procentach.

Autor:ft\mtom

Źródło: CNN, PAP