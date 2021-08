CDC zaleca stosowanie szczepionki Pfizera w zwykłym trybie

Szczepionki przeciwko COVID-19 firm Pfizer/BioNTech zostały jednogłośnie zalecone przez panel doradczy Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) do stosowania w USA w trybie zwykłym u osób od 16. roku życia.

23 sierpnia amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) w pełni zatwierdziła szczepionkę Pfizera/BioNTech. To pierwszy tego typu preparat przeciw COVID-19 zatwierdzony w USA w zwykłym trybie. Wcześniej szczepionka dostępna była w trybie awaryjnym. Już wtedy pozytywnie przeszła wszystkie niezbędne testy, ale - ze względu na zagrożenie pandemiczne - szybszą drogą.

Władze FDA mają nadzieję, że formalne zatwierdzenie i zalecenie CDC zachęcą więcej Amerykanów do zaszczepienia się. Obecnie wskaźniki szczepień pozostają niskie w wielu częściach Stanów Zjednoczonych, co przyczynia się do dużego wzrostu liczby hospitalizacji z powodu wysoce zaraźliwego wariantu Delta koronawirusa.