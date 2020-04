"Nowy Jork będzie silniejszy". Burmistrz przekonuje

- To ożywienie Nowego Jorku musi nastąpić w takim duchu, że każdy będzie się liczył. Regeneracja oznacza ulepszanie - mówił podczas konferencji prasowej. Wskazał na konieczność zwrócenia uwagi na sprawiedliwość, aby zaradzić nierównościom, nie tylko w kwestiach ekonomicznych, ale też rasowych, co wyraźnie obnażył kryzys. - Ponowne uruchomienie odbywa się w ostrożnych, inteligentnych fazach - wyjaśniał burmistrz, zapewniając, że ten proces już się rozpoczął. Jak dodał, władze miejskie koncentrują się na możliwości "ponownego uruchomienia" już w maju. Uzależnił to od kluczowych wskaźników, w tym statystyk dotyczących Covid-19 i ustabilizowania sytuacji w szpitalach.

Ustalić ideał

"Chcę, by ludzie wracali do pracy"

Do najbardziej pilnych środków, zmierzających do ożywienia miasta, władze zaliczają powrót ludzi do pracy, gdy będzie to bezpieczne, pomoc gospodarstwom domowym, zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz wspieranie lokalnych społeczności w wysiłkach, by były zdolne radzić sobie z kryzysem. - Chcę, aby ludzie wracali do pracy, bez względu na to, czy pracują na Wall Street, czy na przystaniach - zaznaczył de Blasio twierdząc, że pragnie wykreować coś nowego, lepszego, uczciwszego dla wszystkich.