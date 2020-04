Blisko dwa tysiące zgonów z powodu koronawirusa w USA. "Ten wirus jest bardzo dobry w tym, co robi"

We wtorek w USA zmarło 1939 osób zakażonych koronawirusem - wynika z najnowszego bilansu, prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w tym kraju do 12 722. Jedynie we Włoszech (17 127) oraz w Hiszpanii (14 045) odnotowano dotychczas więcej zgonów z powodu koronawirusa. W ostatnich dniach to w Stanach Zjednoczonych najszybciej przybywa ofiar śmiertelnych.