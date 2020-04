Bill Gates o pandemii: scenariusz z koszmaru, ale jest rozwiązanie

Potrzebna skoordynowana współpraca wszystkich stanów

- To scenariusz z koszmaru, ponieważ liczba zakażonych wirusem dróg oddechowych rośnie wykładniczo. Gdybyśmy wciąż chodzili do pracy, krzywa zachorowań nie załamałaby się aż do momentu, kiedy zakaziłaby się większość populacji, a znaczna część umarła - kontynuował Gates, którego majątek szacowany jest obecnie na 97 miliardów dolarów, co daje mu drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi świata, tylko za Jeffem Bezosem.

Biznesmen zasugerował, że do skutecznej walki z COVID-19 w USA potrzebna jest skoordynowana praca we wszystkich stanach. Jak zaznaczył, do tej pory zbyt wiele było oskarżeń poszczególnych gubernatorów kierowanych do Waszyngtonu, a zbyt mało współpracy. Zauważył też, że niektóre stany dysponują wysokimi zasobami do walki z epidemią, podczas gdy inne, bardziej dotknięte, zasobów mają mniej, co jest polem do działań dla rządu federalnego.