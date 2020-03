"Terminator" i jego zwierzaki w domowej kwarantannie. "Nikt nie może wychodzić"

Zostańcie w domu – apeluje aktor Arnold Schwarzenegger na nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych. To kolejny celebryta, który zagrzewa do walki z koronawirusem. - Nie wychodzimy na zewnątrz, nie jemy w restauracji, nie robimy teraz nic z tych rzeczy, ale dobrze się bawimy – zapewnia fanów odtwórca roli "Terminatora", któremu w domowej kwarantannie towarzyszą osiołek i kucyk.

Do wtorku w Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 4600 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu wywoływanej przez niego choroby COVID-19 zmarło za Atlantykiem już ponad 60 osób. Największe ogniska zakażeń znajdują się w stanach Waszyngton i Nowy Jork oraz w Kalifornii. W związku z pogarszającą się sytuacją prezydent Donald Trump ogłosił w piątek wprowadzenie w kraju stanu nadzwyczajnego.

W Kalifornii gubernator Gavin Newsom zdecydował o zamknięciu barów, pubów i winiarni. Nie ogłosił zamknięcia restauracji, jednak polecił klientom zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą. Zaapelował także do starszych i schorowanych osób o pozostanie w domach. To one są bowiem najbardziej narażone.