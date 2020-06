Fauci: Chcemy mieć 100 milionów szczepionek do końca roku. Produkcja przed potwierdzeniem skuteczności

W pierwszym tygodniu lipca Amerykanie rozpoczną trzecią – decydującą – fazę testów nowej szczepionki na koronawirusa – poinformował Anthony Fauci, dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Do końca roku USA chcą wyprodukować 100 milionów szczepionek.

Dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci powiedział we wtorek, że Stany Zjednoczone powinny dysponować 100 milionami szczepionek na koronawirusa do końca roku – informuje CNN. – Następnie na początku 2021 roku mamy nadzieję, że będziemy posiadali kilkaset milionów szczepionek – dodał podczas rozmowy z tygodnikiem Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego.

Wciąż nie wiadomo, czy szczepionka, o której mówi Anthony Fauci będzie skutecznie zwalczać koronawirusa. Jak powiedział, pierwsza szczepionka, przygotowywana przez firmę Moderna we współpracy z Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) powinna latem wejść w trzeci – ostatni etap badań. Przygotowania w krajowych i międzynarodowych instytutach trwają.

- Mamy nadzieję, że w pierwszym tygodniu lipca przejdziemy do trzeciej fazy – powiedział Anthony Fauci. – Chcemy uzyskać tak wiele danych, jak to możliwe – dodał. W trzeciej fazie, o której wspominał amerykański wirusolog, przebadanych zostanie 30 tysięcy osób. Szczepionka będzie testowana wśród osób w wieku 18-55 lat, a także u osób w wieku podeszłym i przewlekle chorych. – To będzie pełne spektrum – poinformował Anthony Fauci.