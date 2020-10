Główny epidemiolog USA: na COVID-19 może umrzeć nawet 400 tysięcy Amerykanów

Anthony Fauci, główny epidemiolog Stanów Zjednoczonych, powiedział, że jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, to ogólna liczba zgonów z powodu koronawirusa w USA może wzrosnąć nawet do 400 tysięcy.

- Modele mówią nam, że jeśli na jesień i zimę nie zrobimy tego, co potrzeba, to możemy dojść do 300-400 tysięcy zgonów na COVID-19 - ocenił główny epidemiolog Stanów Zjednoczonych Anthony Fauci na wirtualnym spotkaniu zorganizowanym przez American University z Waszyngtonu.