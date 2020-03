Twierdzi, że w USA mogą zakazić się miliony, a 200 tysięcy umrzeć. Kim jest "najsłynniejszy lekarz Ameryki"?

Amerykański wirusolog i członek powołanej przez administrację Donalda Trumpa grupy zadaniowej ds. epidemii COVID-19 Anthony Fauci już w pierwszej połowie marca ostrzegał, że to, co dzieje się w kraju, to dopiero początek, a najgorsze jeszcze Amerykę czeka. - Mogę powiedzieć, że zobaczymy więcej przypadków, a stan rzeczy będzie gorszy niż jest teraz - mówił Fauci podczas wysłuchania przed komisją ds. nadzoru i reform Izby Reprezentantów.