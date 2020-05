Macron i Merkel proponują pół biliona euro wsparcia dla dotkniętych epidemią sektorów i regionów Unii

Z zadowoleniem przyjmuję konstruktywną propozycję Francji i Niemiec w sprawie unijnego budżetu - oświadczyła w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przedstawione przez Angelę Merkel i Emmanuela Macrona propozycje to krok w dobrym kierunku - ocenił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron chcą, żeby Unia Europejska jak najszybciej porozumiała się w sprawie unijnej kasy na 2020 rok oraz narzędzi wsparcia gospodarek krajów członkowskich - poinformowała w poniedziałek Agencja Reutera. Paryż i Berlin proponują, by za pomocą funduszu ożywienia można było przekazać 500 miliardów euro grantów dla najmocniej dotkniętych kryzysem sektorów i regionów w UE.

"Konstruktywna propozycja"

"Z zadowoleniem przyjmuję konstruktywną propozycję Francji i Niemiec. Bierze ona pod uwagę zakres i rozmiar wyzwania gospodarczego, przed którym stoi Europa, i słusznie kładzie nacisk na potrzebę pracy nad rozwiązaniem opartym na budżecie europejskim. Jest to zgodne z kierunkiem propozycji, nad którą pracuje Komisja" - napisała w oświadczeniu von der Leyen.

KE wskazuje, że strategia odbudowy gospodarczej powinna opierać się na trzech filarach. - Pierwszy filar to podjęcie natychmiastowych działań, by umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki. Chodzi o uelastycznienie ram pomocy państwa i uruchomienie klauzuli zwalniającej z wymogów paktu stabilności i wzrostu, a także wsparcia gospodarek ze strony Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - Drugim filarem jest pakiet 540 miliardów euro pożyczek w różnych formach, które stanowią trzon odpowiedzi na kryzys, jaką uzgodniła eurogrupa. - Trzeci filar to wieloletnie ramy finansowe uzupełnione instrumentem ożywienia, który Komisja ma przyjąć w przyszłym tygodniu.