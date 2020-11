"Przestaliście być ostrożni". W Szwecji zakaz sprzedaży alkoholu w lokalach po 22

Według minister do spraw socjalnych i zdrowotnych Leny Hallengren sytuacja epidemiczna w Szwecji uległa w ostatnich tygodniach znacznemu pogorszeniu. Obecnie wykrywa się 449 zakażeń na 100 tysięcy zakażeń, pod koniec sierpnia wskaźnik ten wynosił 25. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 131 pacjentów. Na początku września takich osób było 12.

Zakaz do końca lutego

Poza punktami gastronomicznymi w Szwecji alkohol można nabyć jedynie w państwowych sklepach monopolowych czynnych zwykle w tygodniu do godz. 19, w soboty do 15., a niedzielę są one nieczynne.