Obywatelska odpowiedzialność, nie drakońskie przepisy. Szwedzki pomysł na walkę z pandemią

Gdy kolejne europejskie kraje w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nakazują swoim obywatelom ograniczenie do minimum wychodzenie z domu, w jednym państwie pozwala się na to, by życie mieszkańców było jak najbardziej zbliżone do normy. Zamiast wprowadzać drakońskie przepisy, rząd Szwecji apeluje do obywateli o rozwagę. - Nikt nie jest sam, ale na każdym spoczywa ogromna odpowiedzialność - mówił premier Stefan Löfven.