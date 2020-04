Szwedzcy naukowcy: na początku maja jedna trzecia mieszkańców Sztokholmu może być chora na COVID-19

Z przedstawionej we wtorek prognozy szwedzkich naukowców w Sztokholmie wynika, że szczyt nowych zakażeń koronawirusem minął prawdopodobnie w połowie kwietnia. Na początku maja nawet jedna trzecia mieszkańców stolicy może być już zainfekowana koronawirusem i w większości bezobjawowo przejdzie chorobę COVID-19.

- Statystycy i matematycy przeanalizowali dane o liczbie zgłoszonych przypadków COVID-19 oraz wyniki badania przeprowadzonego na grupie losowo wybranych mieszkańców Sztokholmu i doszli do wniosku, że szczyt nowych zakażeń minął 15 kwietnia - ogłosił na konferencji prasowej zastępca głównego epidemiologa kraju Anders Wallensten.

Z kolei badania Instytutu Karolinska na grupie 100 dawców krwi ze Sztokholmu dowiodły, że u 11 z nich wykryto przeciwciała na koronawirusa. We wtorek Urząd Zdrowia Publicznego podał, że w Szwecji odnotowano kolejnych 185 zgonów na COVID-19, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 1765. Do tej pory potwierdzono 15322 przypadki koronawirusa.