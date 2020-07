Szwecja przygotowuje się na drugą falę koronawirusa. "Na jesieni potrzebne są inne środki"

Cztery szwedzkie urzędy mają przygotować plan działania do mogącej nastąpić jesienią drugiej fali koronawirusa – ogłosił rząd Szwecji. Według minister do spraw socjalnych Leny Hallengren "urzędy powinny przyjrzeć się różnym scenariuszom, aby móc udzielić rad regionom oraz gminom lub w inny sposób szybko i skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa".

- Jeśli chodzi o jesień, to zdajemy sobie sprawę, że potrzebne są inne środki - oświadczyła minister do spraw socjalnych Lena Hallengren, nie uściślając, jakie działania ma na myśli. Szwedzki rząd liczy jednak, że pod koniec roku ogniska koronawirusa będą miały "raczej charakter lokalny". Według Hallengren "urzędy powinny przyjrzeć się różnym scenariuszom, aby móc udzielić rad regionom oraz gminom lub w inny sposób szybko i skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa". Od rządu to zadanie do wykonania do końca sierpnia otrzymały: Urząd Zdrowia Publicznego, Urząd ds. Leków, Zarząd ds. Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Urząd ds. ochrony cywilnej i gotowości, a także urzędy wojewódzkie.