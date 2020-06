Zalecenia zamiast zakazów. Szwedzki parlament powoła komisję, która zbada strategię walki z koronawirusem

"W zbyt wielu częściach opieka ta nie zadziałała"

Premier Loevfen uniknął odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli okaże się, że rząd nie zrobił wszystkiego, co mógł, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. - To jest pytanie spekulacyjne. Najpierw musimy powołać komisję, a potem zobaczyć, co ona ustali - odparł szef szwedzkiego rządu. Natomiast Loefven zgodził się, że tym, czym szczególnie powinna zająć się komisja, jest system opieki nad osobami starszymi. - W zbyt wielu częściach opieka ta nie zadziałała, zbyt wiele osób starszych zostało zakażonych - przyznał premier.