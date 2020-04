Naukowcy mówią "stop". Porównują Szwecję do Włoch, wzywają do działania

"Gdy urzędnikom (z Urzędu Zdrowia Publicznego - red.) brakuje talentu do przewidywania czy ograniczenia epidemii, to wybrani w wyborach politycy powinni interweniować przy pomocy szybkich i radykalnych środków" - uważają eksperci. Naukowcy domagają się m.in. wprowadzenia bardziej surowych ograniczeń dotyczących zachowania odległości w kontaktach oraz zamknięcia szkół, a także restauracji.

Eksperci przypomnieli także, że szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego już co najmniej cztery razy twierdził, że rozprzestrzenianie się infekcji w Szwecji ustabilizowało się lub zmniejszyło. Autorzy krytyki przypominają, że epidemiolodzy radzili wracającym z Alp turystom, którzy nie mieli objawów koronawirusa, aby "żyli jak zwykle". Według naukowców Urząd Zdrowia Publicznego nie chce uznać, że rozprzestrzenianie się przypadków bezobjawowych znacznie przyczyniło się do zgonów wśród osób starszych.

Główny epidemiolog odrzuca oskarżenia

Bilans potwierdzonych w Szwecji przypadków koronawirusa wyniósł do wtorku 11 445. W ciągu ostatniej doby zmarło w tym kraju 114 zakażonych patogenem osób, co łącznie daje 1033 osoby, jakie poniosły śmierć w wyniku choroby COVID-19.

Tegnell, uważany za twórcę szwedzkiej strategii, zapytany przez media o krytykę naukowców wyrażoną w liście, odpowiedział, że nie zgadza się z zawartymi w apelu tezami. - Na przykład we Włoszech do statystyk wliczane są osoby, które zmarły jedynie w szpitalu, co utrudnia porównywanie z innymi krajami - podkreślił. - Za to Belgia wprowadziła restrykcje, a jeśli chodzi o zgony osób starszych sytuacja nie jest tam lepsza niż w Szwecji - ocenił.