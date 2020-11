Sytuacja epidemiczna w Szwecji się pogarsza. Media pytają o segregację i opiekę nad chorymi

Choć szwedzkie wytyczne dotyczące ograniczenia prawa do leczenia w placówkach opieki zdrowia chorych na COVID-19 miały być stosowane dopiero w przypadku braku miejsc w szpitalach, w praktyce korzystano z nich prewencyjnie - donosi regionalna gazeta "Ekuriren", opisując sytuację w kraju z ostatnich miesięcy. Ogólnokrajowy "Dagens Nyheter" informował wcześniej, że teleporad czasem udzielały chorym pielęgniarki, a nie lekarze, przez co mogło dochodzić do błędów w leczeniu. W Szwecji liczba zakażonych koronawirusem i hospitalizowanych osób wzrasta.