W Szwecji liczba zakażeń rośnie, ale "drugiej fali nie ma"

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego podał w czwartek, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1075 kolejnych przypadków koronawirusa. To najwyższy dobowy przyrost od końca czerwca. Łączna liczba zakażeń w Szwecji sięgnęła 102 407. W Szwecji liczba zgonów na COVID-19 wzrosła w ciągu ostatniej doby o trzy, do 5910. Rośnie liczba osób leczonych w związku z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu miesiąca zwiększyła się ona z 16 do 32 pacjentów. Wiosną było ich nawet 550. Łączna liczba zakażonych przekroczyła 102 tysiące.