"Niektóre kraje powinny były pomyśleć dwa razy". Architekt szwedzkiego modelu walki z pandemią broni swej strategii

Początkowo decyzja ta, dyktowana między innymi względami gospodarczymi, spotkała się z uznaniem społeczeństwa, które na tle innych krajów wyróżnia wysokie zaufanie do władzy publicznej. W ostatnich miesiącach krytyka zaczęła jednak narastać, ponieważ w kraju utrzymuje się stosunkowo wysoki wskaźnik dziennych przypadków zakażenia oraz umieralności, zwłaszcza wśród osób starszych. To stało się powodem utrzymującej się izolacji Szwecji ze strony innych państw nordyckich.

"To zastanawiające, że w Szwecji tak mało rozmawiamy o negatywnych skutkach izolacji"

Architekt szwedzkiego modelu walki z pandemią, 64-letni główny epidemiolog kraju Anders Tegnell przywykł - jak mówi - do gróźb pod swoim adresem oraz apeli o rezygnację z funkcji. Mimo to nie zamierza ustępować z obranej drogi i wierzy, że z upływem czasu jego strategia okaże się skuteczna. - Myślę, że niektóre kraje powinny były pomyśleć dwa razy, zanim podjęły tak drastyczne środki izolacji - powiedział w czwartek w rozmowie z Agencją Reutera.

- Skutki różnych strategii, zamknięcia i innych środków izolacji, są o wiele bardziej złożone, niż dziś to rozumiemy. Ta choroba jest bardzo ciężka do zrozumienia - dodał Tegnell. Podkreślił, że niektóre kraje, które podjęły twarde środki izolacyjne, jak Wielka Brytania czy Hiszpania, ucierpiały bardziej.

Tegnell rozważy rekomendację w sprawie zakrywania ust i nosa

Do tej pory Tegnell wielokrotnie odrzucał zasadność zakrywania ust i nosa mimo zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje maseczki, gdy nie ma możliwości utrzymania dystansu. Tłumaczył to brakiem "dowodów naukowych" na to, że działanie takie przynosi zamierzony skutek. Ponadto, według epidemiologa, maska na twarzy może dawać mylne poczucie bezpieczeństwa.

Szwecja izolowana

Podejście szwedzkich władz do walki z pandemią budzi kontrowersje nie tylko w jego kraju, ale także za granicą. Sprawia to, że Szwecja spotyka się z rosnącą izolacją, także w regionie. Władze Norwegii ogłosiły w czwartek, że swobodne podróżowanie do Szwecji nie będzie możliwe. - Norwegowie mogą już swobodnie podróżować do innych krajów skandynawskich poza Szwecją z wyjątkiem (szwedzkiej) wyspy Gotlandia. Niestety, rozwój sytuacji spowodował, że także dla osób przyjeżdżających z Gotlandii przywrócona zostanie kwarantanna - oznajmiła premier Norwegii Erna Solberg.