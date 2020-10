"Bez tych działań przed końcem października wrócilibyśmy do szczytowego poziomu infekcji z wiosny"

Ponadto mieszkańcom środkowej Szkocji zalecono, by nie podróżowali poza ten obszar oraz by unikali transportu publicznego, o ile jest to możliwe. Zabronione zostaną także wszystkie sporty kontaktowe na zewnątrz, z wyjątkiem zawodowych rozgrywek, a także wszystkie grupowe ćwiczenia fizyczne w pomieszczeniach zamkniętych oraz wydarzenia na żywo, takie jak koncerty czy występy na wolnym powietrzu.

Wszystkie te ograniczenia wejdą w życie w piątek o godzinie 18 i będą obowiązywać do 25 października. Obejmą one dwa największe miasta - Glasgow i Edynburg. Dotkną 3,4 miliona mieszkańców, czyli około 62 procent ludności Szkocji.

W pozostałych częściach Szkocji puby, bary, kawiarnie i restauracje mogą dalej działać, ale z dodatkowymi ograniczeniami - wewnątrz, do godziny 18, będą mogły być podawane jedzenie i napoje bezalkoholowe, zaś alkohol będzie mógł być podawany wyłącznie na zewnątrz, do godziny 22.

Szefowa rządu zapewnia: będzie wsparcie dla przedsiębiorstw

- Choć środki, które dzisiaj ogłaszam, będziemy odczuwać jako krok wstecz, są one po to, by chronić nasz dotychczasowy postęp (w walce z epidemią - red.). Bez tych działań prawdopodobnie przed końcem października wrócilibyśmy do szczytowego poziomu infekcji z wiosny - powiedziała szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon w szkockim parlamencie.