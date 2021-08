Kolejny dzień z najwyższą liczbą zakażeń koronawirusem w Szkocji

Bilans nowo wykrytych infekcji jest wyższy o niespełna 300 od dotychczasowego najwyższego wskaźnika z piątku, ale aż o prawie 4000 - czyli ponad dwa razy - wyższy w stosunku do statystyk z poprzedniej niedzieli. W kończącym się tygodniu po raz pierwszy od początku pandemii zdarzyło się, by w ciągu doby liczba wykrytych zakażeń przekroczyła 5 tysięcy (w środę), następnie 6 tysięcy (w piątek) i teraz 7 tysięcy. Gwałtownie rosnąca liczba zakażeń wiązana jest z powrotem uczniów do szkół, bo w Szkocji - w odróżnieniu od Anglii i Walii - nowy rok szkolny już się zaczął.