"Właśnie doszliśmy do bardzo smutnego etapu pandemii. Niech Bóg będzie z wami"

"Chcę wyrazić głębokie współczucie dla rodzin i najbliższych wszystkich tych, którzy zmarli oraz miłość za to wszystko, co reprezentowali ci wspaniali ludzie" - napisał w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zareagował w ten sposób na liczbę ofiar, która w USA przekroczyła sto tysięcy. "Niech Bóg będzie z wami" - dodał.

100 tysięcy przekroczył w środę bilans ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, a to oznacza, że więcej niż co czwarty zmarły w czasie epidemii COVID-19 jest Amerykaninem.

