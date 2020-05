Nie szczekają, ale wygłaszają komunikaty. Psy-roboty w Singapurze

Na ulicach Singapuru pojawiły się psy-roboty, które mają monitorować przestrzeganie przez przechodniów dystansu społecznego. To element strategii miejscowych władz w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Psy-roboty na ulicach

Władze Singapuru, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, wysłały na uliczny patrol psy-roboty. Pilnują one, by spacerowicze, rowerzyści i biegaczy utrzymywali pomiędzy sobą odpowiedni dystans.

Kontrolowane zdalnie czteronożne maszyny, zbudowane przez amerykańską firmę Boston Dynamics, pierwszy raz pojawiły się w singapurskim parku w piątek, w ramach dwutygodniowych testów. Jeżeli przejdą je pomyślnie, na stałe dołączą do innych robotów, wykorzystywanych przez miejscowe władze do monitorowania przestrzeni miejskiej w czasie blokady kraju.

- Zadbajmy o zdrowie w Singapurze - mówi po angielsku z głośników żółty "robodog" o nazwie SPOT. - Dla własnego bezpieczeństwa i tych wokół was, proszę trzymajcie się od siebie w odległości co najmniej metra. Dziękuję! - apeluje do przechodniów maszyna ciepłym, kobiecym głosem. Ta uprzejmość nie powinna jednak nikogo zwieść. Naruszenie surowych restrykcji wprowadzonych w Singapurze w związku z pandemią może skutkować bowiem wysokimi mandatami, a nawet więzieniem.