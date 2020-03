Nawet 15 lat więzienia za łamanie nakazów sanitarnych w Rumunii

Rząd w Bukareszcie ogłosił, że ci, którzy są zakażeni koronawirusem i są tego świadomi, ale nie przestrzegają nakazów sanitarnych, przez co mogą się przyczynić do śmierci innej osoby, mogą zostać skazani na 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto za naruszenie rządowego nakazu dotyczącego ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii będzie grozić kara do trzech lat więzienia, jeśli skutkiem nie będzie zakażenie innej osoby, oraz do pięciu lat, jeśli ktoś inny zostanie zainfekowany wirusem.