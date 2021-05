Gwałtowny wzrost zachorowań. "Tylko kwestia czasu", gdy fala ogarnie cały kraj

Dłuższa godzina policyjna i mniejsza liczba osób na zgromadzeniach - to kroki, które podjęły władze Republiki Południowej Afryki po tym, jak w kraju odnotowano gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatnich siedmiu dni w RPA rejestrowano średnio ponad 3,7 tysiąca nowych zakażeń dziennie. Ostatniej doby stwierdzono 4519 przypadków oraz 70 zgonów związanych z COVID-19.

Ograniczenia zaczynają obowiązywać od poniedziałku. Restauracje, bary i centra fitnessu będą musiały zamykać się o godzinie 22, godzina policyjna rozpocznie się o 23 i będzie trwała do 4. Spotkania ograniczono do maksymalnie 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych oraz do 250 na zewnątrz. W przypadku małych sal nie można wykorzystywać więcej niż ich 50 proc. powierzchni.