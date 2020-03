Koronawirus dociera na Kreml. "Putin nie kontaktował się z zakażonym"

Media: zainfekowanych dwóch lub trzech pracowników administracji

1036 przypadków infekcji koronawirusem

Od soboty w Moskwie i w obwodzie moskiewskim zaczną obowiązywać nowe restrykcje: zostaną zamknięte restauracje, bary, centra handlowe, zakłady usługowe, a nawet większe parki. W piątek premier Michaił Miszustin powiedział, że ograniczenia, które od 28 marca (do 5 kwietnia) będą obowiązywać w stolicy i w obwodzie moskiewskim, należy rozszerzyć na wszystkie regiony w Rosji. Jednocześnie szef rządu zaapelował do rodaków, by odnieśli się do wprowadzanych restrykcji "poważnie i odpowiedzialnie".