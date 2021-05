Putin cytuje "europejskiego eksperta" i porównuje rosyjską szczepionkę do kałasznikowa

Nasze szczepionki są oparte na technologii, której używa się od dekad – mówił w czwartek Władimir Putin. W czasie konferencji dotyczącej sytuacji pandemicznej w Rosji, przywołując słowa nieokreślonego "europejskiego eksperta", rosyjski prezydent porównał produkowane w tym kraju szczepionki do karabinu Kałasznikowa.

W czwartek Władimir Putin, wspólnie z wicepremier Tatianą Golikową, wziął udział w wideokonferencji poświęconej aktualnej sytuacji pandemicznej w Rosji. W jej trakcie odniósł się do produkowanych w tym kraju szczepionek przeciw COVID-19. - Nasze szczepionki są oparte na technologii, której używa się od dekad. Pozostają aktualne i dzisiaj nasze szczepionki są najbardziej niezawodne, są jednymi z najbezpieczniejszych – przekonywał rosyjski przywódca.

Przywołując słowa "europejskiego eksperta", którego personaliów nie zdradził, zaznaczył, że "są tak niezawodne jak karabin Kałasznikowa". - To nie są nasze słowa, to słowa europejskiego specjalisty. I myślę, że on ma rację – nasze szczepionki są proste i bezpieczne jak karabin Kałasznikowa – mówił.