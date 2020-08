Ponad połowa Rosjan nie jest gotowa przyjąć opracowanej w kraju szczepionki na koronawirusa

Uczestników sondażu pytano, czy są gotowi zaszczepić się krajową szczepionką w przypadku, gdy będzie to dobrowolne i bezpłatne. "Tak" odpowiedziało 38 procent, 54 odparło "nie", a 6 procent nie miało zdania. Dwa procent ankietowanych wyraziło sprzeciw wobec wszelkich szczepień.

W badaniu pytano też Rosjan, jakie uczucia budzi w nich informacja o pojawieniu się szczepionki rodzimej produkcji. 18 procent odpowiedziało, że odczuwa dumę z tego powodu. 9 procent wymieniło radość, a 13 procent - zaufanie. Dziesięć procent odparło, że jest im to obojętne.

W Rosji odnotowano do piątku 980 405 przypadków koronawirusa. Według wskaźnika stosowanego w tym kraju do oceny dobowego przyrostu infekcji, już 13 dzień z rzędu przyrost ten nie przekracza 0,5 procent. Do tej pory zmarło w Rosji 16 914 osób zakażonych SARS-CoV-2. Liczba wyleczonych z COVID-19 wynosi obecnie 798 466.