Rosyjski dziennik: skala zgonów pracowników medycznych pokazuje obraz pandemii w Rosji

Z powodu zakażenia koronawirusem w Rosji - według nieoficjalnych szacunków - miało dotąd umrzeć co najmniej 186 pracowników medycznych. "Dane te wskazują na sposób rozprzestrzeniania się infekcji w Rosji i świadczą o zniekształceniu oficjalnej statystyki" - ocenił w środowej publikacji dziennik "Wiedomosti".

Dziennik zacytował opinię portalu Mediazona, który oszacował, że w Rosji z powodu zakażenia koronawirusem zmarło co najmniej 186 pracowników medycznych. Wobec oficjalnych danych o epidemii z 18 maja - gdy informowano o ponad 2700 zgonach z powodu COVID-19 - liczba ta oznacza, że co 15. ofiara śmiertelna koronawirusa w Rosji to pracownik personelu medycznego. Mediazona oparła się na danych zbieranych przez samych lekarzy, którzy w internecie tworzą listę pamięci swoich kolegów zmarłych podczas epidemii.