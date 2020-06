"Trudna do zrozumienia" statystyka. WHO ma zastrzeżenia do oficjalnej liczby zgonów z powodu COVID-19 w Rosji

Mike Ryan, dyrektor do spraw sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wypowiedział się na temat sytuacji epidemiologicznej w Rosji (i innych krajach) w czasie środowej wideokonferencji. Mówił o "trudnej do zrozumienia" statystyce dotyczącej liczby przypadków śmiertelnych w Rosji, a także radził, by władze tego kraju "podały metodę potwierdzającą przyczynę zgonów, ponieważ niski poziom śmiertelności, przy wysokim współczynniku zakażeń, wydaje się niezwykły".