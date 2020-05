Dziecko zakażone koronawirusem urodziło się w Osetii Północnej. "Nie miało objawów"

Rosyjski portal RBC, powołując się na źródła medyczne we Władykaukazie, podał, że noworodek nie miał objawów choroby, jednak testy potwierdziły COVID-19. "Po urodzeniu matka i dziecko zostały przewiezione do szpitala dziecięcego we Władykaukazie, gdzie przebywały pod obserwacją lekarzy przez pięć dni, ponieważ był to pierwszy przypadek urodzonego dziecka z koronawirusem w Osetii Północnej" - napisał RBK. Nie ma informacji, ile takich przypadków mogło być w całej Rosji.