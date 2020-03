Zamknięte parki i kina, specjalne przepustki, spacery tylko do stu metrów od domu. Kwarantanna w Moskwie

"Wyjątkowo negatywny obrót wydarzeń, jaki obserwujemy w największych miastach państw Europy i USA, powoduje zaniepokojenie o życie i zdrowie naszych obywateli. Wszystkie kraje świata walczą o spowolnienie dynamiki wzrostu liczby zachorowań, o to, by liczba poważnie chorych pacjentów rosła stopniowo, a system opieki zdrowotnej radził sobie z problemem. W tym celu wprowadzane są ograniczenia w kontaktach społecznych i przemieszczaniu się obywateli" - napisał w niedzielę na swoim blogu Siergiej Sobianin.

Spacer tylko do stu metrów od domu

Z domu będą mogli wyjść ci, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, muszą zrobić zakupy w najbliższym sklepie spożywczym czy pójść do apteki. Dozwolone są spacery z psem, ale nie dalej niż sto metrów od miejsca zamieszkania. Można również wyjść z domu, by wyrzucić śmieci.

Ostrzejsze kary za naruszenie kwarantanny

Rosyjskie władze wprowadzają ostrzejsze kary za naruszenie zasad kwarantanny. Zapowiedział to w czasie poniedziałkowego spotkania z wicepremierami szef rządu Michaił Miszustin. Jak poinformowała agencja RIA Nowosti, kara za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny w przypadku zakażenia i śmierci innej osoby, wyniesie od 150 do 300 tysięcy rubli (od 8 do 16 tysięcy złotych), dla urzędników - od 300 do 500 tysięcy rubli (od 16 do 26 tysięcy złotych).