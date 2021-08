Wzrost liczby zgonów o 60 procent w Moskwie. Wcześniej gwałtowny przyrost zakażeń koronawirusem

Zgodnie ze statystykami ogłoszonymi przez departament zdrowia we władzach rosyjskiej stolicy, w lipcu zarejestrowano w Moskwie 17 237 zgonów. To o ponad 6,4 tysiąca więcej niż w lipcu 2020 roku, gdy odnotowano 10 773 zgony. Oznacza to, że w Moskwie rok do roku umieralność wzrosła o 60 procent.