Rosja wyprzedziła Wielką Brytanię i Włochy. Ponad 11 tysięcy zakażeń w ciągu doby

Łączna liczba zakażeń w Rosji wzrosła do 221 344 - podała w poniedziałek agencja Interfax. Zmarło ponad dwa tysiące osób. Pod nadzorem medycznym pozostaje 217 tysięcy Rosjan. Dotąd przeprowadzono w kraju 5,6 miliona testów na obecność COVID-19 - poinformowała Interfax.

Do wtorku w Rosji obowiązują dni wolne do pracy. W poniedziałek prezydent Władimir Putin, na naradzie z przedstawicielami rządu i środowisk lekarskich, ma zdecydować, czy je wydłużyć. Jak podało radio Echo Moskwy, władze wielu regionów kraju, nie czekając na dyrektywy Kremla, przedłużyły okres obowiązywania restrykcji. W niektórych zostały one zaostrzone.