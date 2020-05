Sprzęt mógł być przyczyną pożarów w szpitalach, firma skarży się na próbę "dyskredytacji przemysłu rosyjskiego"

Na "zmasowaną kampanię w celu dyskredytacji" poskarżył się rosyjski producent respiratorów. To z należących do państwowego holdingu zakładów w Jekaterynburgu pochodził sprzęt, którego usterki mogły doprowadzić do tragicznych w skutkach pożarów w szpitalach. Do czasu wyjaśnienia tych incydentów respiratory zostały wycofane z użytkowania, zrezygnowano z nich także w USA.