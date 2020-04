Epidemia "nabiera rozpędu" w Rosji. Ponad trzy tysiące przypadków w ciągu doby

"Rosja należy do liderów pod względem liczby zakażonych. Sytuacja rozwija się dynamicznie w Gwinei, Mongolii i Bangladeszu" - oceniło stan epidemiologiczny w kraju radio Echo Moskwy. W ciągu ostatniej doby w Rosji zarejestrowano ponad trzy tysiące nowych przypadków. W Moskwie jest ich już 15 tysięcy.

"Koronawirus w Rosji nabiera rozpędu" - podało w środę radio Echo Moskwy, odnosząc się do najnowszych danych dotyczących liczby zakażeń.

"Rosja należy do liderów pod względem liczby zakażonych koronawirusem, odnotowując w ciągu doby 13-procentowy wzrost. Sytuacja rozwija się dynamicznie w Gwinei Równikowej, Mongolii i Bangladeszu" - oceniło Echo Moskwy. Podało, że największa liczba zainfekowanych nadal utrzymuje się w Moskwie, gdzie zarejestrowano prawie 15 tysięcy przypadków.

Korki na drogach, kolejki w metrze

W 13-milionowej Moskwie od środy obowiązują specjalne elektroniczne przepustki. Mieszkańcy mogą poruszać się po mieście za okazaniem specjalnych kodów, otrzymanych przez internet lub telefonicznie po podaniu danych osobowych i celu podróży. Przepustki są niezbędne głównie dla tych, którzy jeżdżą samochodami lub korzystają z transportu miejskiego. Nie są potrzebne tym, którzy idą do sklepu spożywczego lub do apteki.

Rosyjskie media relacjonują o tworzeniu się "gigantycznych korków" przy wjazdach do Moskwy, gdzie ustawiły się liczne patrole policyjne, które sprawdzają przepustki kierowców.

"Na niektórych trasach korki sięgają około dziesięciu kilometrów. Kierowcy skarżą się, że muszą stać w kolejce przez półtorej lub dwie godziny. Twierdzą, że z powodu utrudnień do pracy nie zdążą lekarze. Kolejki utworzyły się także w metrze. Na niektóre stacje można dostać się w ciągu 30-40 minut. Świadkowie tych scen twierdzą, że problemy mogą być spowodowane słabą wydajnością internetu na tabletach, których policja używa do sprawdzania kodów elektronicznych. Nie rozumieją, jak w takiej sytuacji można zachować dystans do innej osoby, wynoszący półtora metra" - napisał dziennik "Kommiersant".