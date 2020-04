Przygotowania do "scenariusza czarnobylskiego" w oczekiwaniu na szczyt epidemii w Rosji

"W oczekiwaniu na gwałtowny wzrost liczby zachorowań, w tym z poważnymi powikłaniami, ministerstwo zdrowia przeprowadziło pilną aktualizację baz danych. Do walki z COVID-19 zostaną zmobilizowani nie tylko lekarze, ale także studenci i pracownicy naukowi" - informują w czwartek rosyjskie media. Szczyt epidemii w Rosji jest spodziewany po 20 kwietnia. Liczba przypadków zakażeń koronawirusem w tym kraju przekroczyła 10 tysięcy.

Jak szacuje w czwartkowej publikacji portal newsru.com, "do walki z COVID-19, w przypadku takiej konieczności, staną nie tylko czynni zawodowo lekarze, ale także około 40 tysięcy studentów z ostatnich lat studiów, tysiące pracowników naukowych i - być może - emerytowanych medyków".

Portal podał ponadto, że w ministerstwie obrony, w przypadku takiej potrzeby, przygotowują się do "scenariusza czarnobylskiego", kiedy do walki ze skutkami katastrofy w elektrowni atomowej (do której doszło 26 kwietnia 1986 roku) powoływano z rezerwy specjalistów medycznych, w tym lekarzy chorób zakaźnych.