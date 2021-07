Rosjanie nie chcą się szczepić. Cerkiew: odmowa to grzech

Widoczny jest znaczny wzrost osób, które poddały się zabiegowi, bowiem w kwietniu tylko 10 proc. pytanych mówiło, że są zaszczepieni. Jednocześnie w najnowszym badaniu 58 proc. respondentów powiedziało, że nie popiera obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. W około 25 regionach Rosji, w tym w Moskwie, szczepienia stały się faktycznie obowiązkowe w ostatnich tygodniach wśród niektórych grup zawodowych. Głównie w sferze usług pracodawcy dążą do zaszczepienia co najmniej 60 proc. pracowników.

Metropolita Hillarion: odmawianie zaszczepienia się jest grzechem

Metropolita pskowski Tichon (Szewkunow), określany przez media jako spowiednik prezydenta Władimira Putina, również zaapelował do Rosjan, by się szczepili. Duchowny powiedział, że do takiego wezwania skłoniły go okoliczności - w jego otoczeniu zmarły cztery osoby - i zapewnił, że jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za dawanie takich rad.