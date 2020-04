"Ludzie bardzo chcą być w świątyni". Źródło w rosyjskich służbach: za zbliżenie się do cerkwi będą kary

"Ludzie bardzo chcą być w świątyni"

Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC) przed zbliżającym się świętem zaapelowała do policji, by nie karała grzywnami wiernych, którzy - jak zapewniła - w większości przestrzegają zasad samoizolacji. - Ludzie bardzo chcą być w świątyni - tłumaczył rzecznik RPC Władimir Legojda. - Mam nadzieję, że jeśli policjanci napotkają naruszających samoizolację, jeśli jakaś babcia pojawi się koło cerkwi, to policjanci odniosą się do tego ze zrozumieniem i będą po dobroci namawiać ją, by wróciła do domu - powiedział Legojda.