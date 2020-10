W Rosji blisko półtora miliona zakażeń. Władze sanitarne przewidują, kiedy sytuacja się ustabilizuje

W ciągu ostatniej doby w Rosji wykryto 16,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Łączna liczba infekcji w tym kraju osiągnęła już blisko 1,5 miliona. Od piątku zmarło 296 pacjentów z COVID-19, a ogólna liczba zgonów wzrosła do 25 821. Nowe dane podał w sobotę sztab rządowy.

Od początku pandemii wyzdrowiało po zakażeniu 1 130 818 osób, z czego 11 567 wypisano ze szpitali w ciągu ostatniej doby. W całym kraju przeprowadzono od piątku 564 tysiące testów na obecność koronawirusa. Ogólna liczba przeprowadzonych badań wzrosła tym samym do ponad 56,7 miliona.

Po potwierdzeniu w sobotę 16 521 nowych zakażeń, łączny bilans zachorowań na COVID-19 w Rosji wzrósł do blisko 1,5 miliona, co stawia to państwo na czwartym miejscu pod względem liczby infekcji na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.