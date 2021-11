Obwód nowogrodzki wydłuża dni niepracujące z powodu pandemii

Według danych sztabu rządowego w obwodzie nowogrodzkim wykryto w ciągu ostatniej doby 248 przypadków koronawirusa. Władze obwodu poinformowały, że przedłużą do 14 listopada trwające obecnie dni niepracujące wprowadzone z powodu pandemii COVID-19. Pierwotnie dni wolne od pracy miały w całym kraju obowiązywać do 7 listopada.

Regiony Federacji Rosyjskiej mają prawo do modyfikowania na własną rękę ograniczeń dotyczących wprowadzania dni niepracujących w związku z pandemią COVID-19. Obwód nowogrodzki jest pierwszym regionem, który już zadecydował, że wydłuży okres wolny od pracy do 14 listopada.

Sytuacja epidemiczna w Rosji

To właśnie narastanie epidemii skłoniło władze do ogłoszenia dni wolnych od pracy, co ma zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie pracują w tych dniach urzędy, sklepy - poza spożywczymi i firmy z sektora usług. W całym kraju dni niepracujące trwają od 30 października do 7 listopada. W niektórych regionach, w tym w Moskwie, zaczęły się nieco wcześniej. Nie brak pogłosek, że również w Moskwie zostaną przedłużone.