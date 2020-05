Koronawirus w kosmosie? Zmarł konstruktor statków Sojuz, "spekulacje, czy mógł zakazić członków załogi ISS"

64-letni Jewgienij Mikrin leczył się w szpitalu zakaźnym w Komunarce w Moskwie. 9 kwietnia konstruktor wrócił do stolicy Rosji z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, gdzie - jak przypomniał portal gazeta.ru - uczestniczył w odprawie trzyosobowej załogi statku Sojuz, wysyłanego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Kilka dni po powrocie z kosmodromu u Mikrina zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. "Jego choroba wywołała spekulacje na temat tego, czy mógł zakazić członków załogi ISS. Wiadomo, że konstruktor poleciał do Bajkonuru tym samym samolotem, co szef korporacji Roskosmos Dmitrij Rogozin, który rozmawiał bezpośrednio z kosmonautami i dał im tradycyjnego kopa na szczęście przed wejściem na statek" - napisał dziennik "Moskowskij Komsomolec".

"Mikrin brał też udział w spotkaniu specjalnej komisji, która zebrała się przed startem Sojuzu, ale z kosmonautami się nie kontaktował. Przed wylotem do Kazachstanu, konstruktor nie miał żadnych objawów choroby, podobnie, jak inni eksperci Roskosmos, którzy tam pojechali. Robiono im testy na obecność COVID-19, wyniki, w tym Mikrina, były negatywne" - podała gazeta.ru.

Jewgienij Mikrin był konstruktorem generalnym statków kosmicznych Sojuz i zastępcą dyrektora rosyjskiej korporacji Energia, gdzie Sojuzy są produkowane. Zmarł we wtorek. "To wielka strata dla przemysłu rakietowego i kosmicznego Rosji i nauki rosyjskiej" - podała w komunikacie korporacja Roskosmos. Jej szef, Dmitrij Rogozin, mówił 30 kwietnia, że liczba osób zakażonych koronawirusem w przedsiębiorstwach rosyjskiego przemysłu rakietowego i kosmicznego wzrosła do 173. Sześć osób zmarło. Aktualnych danych nie ma.