Rosyjski wiceminister mówi o zdalnym nauczaniu, resort wyjaśnia

W Moskwie szkoły wrócą do nauczania zdalnego - oznajmił wiceminister oświaty Rosji Wiktor Basiuk. Nie podał daty, kiedy to nastąpi. Na naukę zdalną miałyby też przejść szkoły w obwodzie uljanowskim i na Sachalinie na rosyjskim Dalekim Wschodzie. To, co mówił Basiuk, nie zostało jednak potwierdzone przez resort oświaty.