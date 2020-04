"Pod koniec zmiany niektórzy mdleją". Moskiewscy lekarze opowiedzieli o walce z COVID-19

Zakażonymi koronawirusem pacjentami muszą opiekować się lekarze, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z chorobami zakaźnymi: neurolodzy, kardiolodzy, terapeuci czy chirurdzy. Ci, którzy nie mają odpowiedniej specjalizacji, są kierowani do chorych z lżejszymi objawami COVID-19.

Teoretycznie można odmówić pracy w "czerwonej strefie". Ale w praktyce to wygląda inaczej. Podjęcie decyzji wymusza presja społeczna i coraz trudniejsza sytuacja w innych szpitalach, gdzie trafiają zakażeni koronawirusem. Lekarz oddziału reanimacyjnego centrum im Pirogowa Borys Ciepłych pisał na Facebooku, że "dziewczyny z oddziału neurologii płakały, zakładały kombinezony ochronne i szły do czerwonej strefy".

Trzy pary rękawiczek

Lekarze zakładają trzy pary rękawiczek na dłonie, trzecią, po to, by po zbadaniu pacjenta, natychmiast ją zdjąć i wyrzucić. Dwie pary pozostają na rękach. - Jako chirurg mogę powiedzieć, że w takiej sytuaji trudno jest dokładnie kogoś zbadać. Ale słyszymy dobrze, kombinezony nie są wykonywane z tkaniny gumowanej, inaczej to wygląda niż w latach 80. Wtedy bardzo ciężko było pracować w tych kombinezonach do nurkowania - wyjaśnia Lewczuk.