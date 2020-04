"Lista pamięci". Rosyjscy lekarze oddają hołd kolegom, którzy zmarli w czasie pandemii

- Nie zapomnieć o zmarłych kolegach. To była jedyna idea tego projektu - mówił niezależnemu portalowi Meduza moskiewski kardiolog Aleksiej Erlich.

Kardiolog apelował, by nie traktować listy jako "próby uzyskania wiarygodnych statystyk na temat zgonów z powodu zakażenia koronawirusem wśród lekarzy i innych pracowników służby zdrowia". - Chcemy mieć dostęp do statystyk dotyczących śmiertelności i zachorowalności, ale nasza lista jest przede wszystkim zwykłym ludzkim podejściem do kolegów, którzy zmarli w miejscu pracy z powodu zakażenia koronawirusem lub w wyniku powikłań związanych z chorobą - stwierdził.