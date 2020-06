"Kto chce, niech głosuje, ale w mieście nie ma już łóżek szpitalnych". Prokuratura zareagowała na słowa lekarki

Lekarka Wiktora Adonjewa, zajmująca stanowisko głównego lekarza zakaźnego w obwodzie orłowskim i szefowa lokalnej placówki medycznej, oceniła w wywiadzie prasowym, że po głosowaniu 1 lipca wzrośnie w Rosji liczba zakażeń koronawirusem. Ostrzegła, że w regionie nie ma już wolnych miejsc szpitalnych. - U mnie zostało 20 miejsc i zamknę dziś szpital. Kto chce, niech głosuje, ale w mieście nie ma już łóżek szpitalnych - ostrzegła. Tłumaczyła, że do szpitali trafiają ludzie w podeszłym wieku. Dodała, że po świętach wielkanocnych, gdy starsze kobiety szły do cerkwi święcić pokarmy, szpitale odnotowały duży napływ chorych.

1 lipca odbędzie się w Rosji ogólnokrajowe głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji

"Miejscowi lekarze są u kresu sił i sami się zakażają"

Lekarka tłumaczyła w wywiadzie, że niedawno trafiało do szpitali w obwodzie orłowskim 30-35 osób w ciągu doby, a wypisywano ze szpitali - nie każdego dnia - od pięciu do siedmiu pacjentów. Leczenie zakażenia trwa co najmniej trzy tygodnie. Adonjewa relacjonowała, że miejscowi lekarze są u kresu sił i sami się zakażają. W obwodzie orłowskim odnotowano dotąd 4003 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 45 osób.