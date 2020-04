"Gotujemy się w tym samym kotle". Muszą stać w korkach i czekać, aż szpital przyjmie chorego

- Powiem uczciwie, kierowcy pogotowia ratunkowego w Moskwie nie mają środków ochrony osobistej. Mogą liczyć jedynie na lekarzy, którzy przekażą maseczkę ochronną czy rękawiczki. Nasze kierownictwo o nas zapomniało. 12 marca dostaliśmy jedną maskę wojskową R2 (przeznaczoną do ochrony układu oddechowego, między innymi, przed pyłem radioaktywnym - red.). Gdzieś mam pokwitowanie - mówił we wtorkowej rozmowie z radiem Echo Moskwy Dmitrij. - Pracowałem w tej masce pięć lub sześć razy. A ona przecież nie jest wielorazowego użytku. Przez dwa miesiące jedna maska. Nie mamy ani środków dezynfekujących, ani mydła. Wszystko kupujemy za swoje pieniądze - stwierdził.

Dmitrij jest jednym z wielu kierowców karetek pogotowia w Moskwie, którzy dowożą pacjentów z COVID-19 do szpitali. Jak wszyscy, musi stać w korkach i oczekiwać, aż któryś z nich przyjmie zakażonego koronawirusem. Oczekiwanie może trwać godzinami.

12 kwietnia w rosyjskich sieciach społecznościowych pojawiło się nagranie kierowcy karetki, stojącej w długiej kolejce do jednego ze szpitali zakaźnych w Moskwie. Wyszedł z samochodu w obawie przed "kaszlącym pacjentem". Nie przebierał w słowach. "Końca kolejki nie widać, a już jadą następni" - mówił napotkanym przechodniom. "Tysiąc pacjentów dziennie, rozumiecie!" - wykrzykiwał do kamery.

Agencja Reutera w połowie kwietnia opublikowała wideo ukazujące dziesiątki karetek z chorymi na COVID-19 pacjentami ustawionymi przed szpitalem w Chimkach pod Moskwą. Jeden z kierowców mówił brytyjskim dziennikarzom, że czekał przez kilkanaście godzin, aż zakażony zostanie przyjęty do placówki.

"Staram się, by do tego nie doszło"

Dmitrij pytany o tę sytuację stwierdził, że "źle zadziałał system logistyczny". - Jak rozumiem, wszystkie karetki wysyłano do tego samego szpitala. Może otworzyli nowy, na 300 łóżek i postanowili od razu ten szpital zapełnić? - pytał sam siebie. Przyznał, że sytuację ułatwiła decyzja miejskiej służby zdrowia, by pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem kierować do klinik, wyposażonych w aparaty tomografii komputerowej.