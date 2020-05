Rosyjscy naukowcy "nieoficjalnie" przetestowali własną szczepionkę na koronawirusa

- Testy zakończyły się powodzeniem: jest odporność, nie odnotowano żadnych negatywnych efektów - zapewnił dyrektor centrum Aleksandr Gincburg. - Jeśli chodzi o pracowników, chodziło o to, by ich ochronić, by w czasie pandemii mogli dalej prowadzić prace nad szczepionką - stwierdził. Odpowiadając na pytanie, czy były jakieś skutki uboczne, naukowiec oświadczył: - Nie. Wszyscy żyją, są zdrowi i się cieszą.