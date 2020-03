"Polityka ważniejsza od bezpieczeństwa". Putin: głosowanie się odbędzie, jeśli sytuacja pozwoli

Putin: głosowanie się odbędzie, jeśli sytuacja pozwoli

Putin podpisał 17 marca dekret o wyznaczeniu na 22 kwietnia głosowania, na którym obywatele odpowiedzą na pytanie, czy popierają ustawę o poprawkach do konstytucji Rosji. W środę prezydent zapewnił, że odbędzie się ono w kwietniu "tylko w tym przypadku, gdy sytuacja pozwoli na tego rodzaju wydarzenie".

"Polityka ważniejsza od bezpieczeństwa"

"Podpisanie dekretu wskazuje, że Kreml nie traci nadziei, że do 22 kwietnia wirus albo jeszcze nie nabierze w Rosji mocy, albo odwrotnie, osłabnie. To stawianie na scenariusz optymistyczny i nie jest pewne, czy jest on realistyczny" - oceniły "Wiedomosti".