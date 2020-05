Byli zakażeni koronawirusem i podłączeni do respiratorów. Zginęli w pożarze, który wybuchł w szpitalu

Pięciu pacjentów zakażonych koronawirusem zginęło w wyniku pożaru, który wybuchł na oddziale intensywnej terapii szpitala w Petersburgu - podały rosyjskie agencje, powołując się na źródła w ministerstwie do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie w respiratorze, do którego był podłączony jeden z chorych na COVID-19.

Do pożaru w szpitalu Świętego Georgija w Petersburgu, gdzie trafiają pacjenci zakażeni koronawirusem, doszło we wtorek rano. Ogień wybuchł na szóstym piętrze placówki, gdzie znajduje się oddział intensywnej terapii. Zginęło pięć osób, podłączonych do respiratorów: czterech mężczyzn i kobieta, w wieku od 59 do 67 lat.